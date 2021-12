F1 Abu Dhabi, subito duello Hamilton-Verstappen: contatto al primo giro, nessuna investigazione 

Primo giro del GP di Abu Dhabi e subito polemiche tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Al via della gara il britannico "brucia" in partenza l'olandese, che poco dopo prova il sorpasso sulla Mercedes del "Re Nero". Nel tentativo di sorpasso la Red Bull entra in contatto con la W12, con Hamilton che esce di pista riuscendo a rientrare ancora in testa. La direzione di gara, dopo aver osservato l'accaduto, ha deciso di non investigare sull'episodio.