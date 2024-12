F1 Abu Dhabi, Leclerc: "Ho dato tutto, l'obiettivo mancato fa male"

Anche Fred Vasseur ha commentato il GP di Abu Dhabi: "Siamo delusi, ma abbiamo fatto il massimo oggi - le parole del team principal Ferrari -. È stata una gara molto bella sia per Charles che per Carlos. Non siamo lontani dalla McLaren, sono solo 14 punti. Non abbiamo perso oggi il campionato, questo è sicuro. Siamo soddisfatti del lavoro di questa stagione e dei nostri miglioramenti. Complimenti a McLaren, ha fatto un lavoro eccezionale. Quest’anno anche noi come loro abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Ho un enorme rispetto della McLaren come team, azienda, piloti e team. Serve concentrarci su di noi: c’è margine di miglioramento, ma sono molto fiero del nostro lavoro. Sono molto orgoglioso della nostra capacità di reazione dove i momenti difficili. Ogni volta siamo tornati più forti".