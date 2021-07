Esperienze outdoor in sicurezza: come vivere da protagonista la F1 con All Sport

VIAGGI IN PISTA

Torniamo finalmente a partecipare alle manifestazioni sportive, cresce il desiderio di vivere a pieno i grandi eventi sportivi come il Gran Premio di F1® e tornare a respirare la frizzante atmosfera del paddock. All Sport scende in pista per rispondere a questo bisogno di convivialità e adrenalina. All Sport, in associazione con KKM, è agente esclusivo per l’Italia di Formula 1® Experience e offre soluzioni di accesso privilegiato per assistere a tutte le tappe del Campionato Mondiale di Formula 1®.

La società specializzata in esclusive sport experience offre molteplici proposte personalizzate: dal posto in tribuna con area hospitality dedicata, al Paddock Club con accesso guidato ai box, dal Pit Walk e il Champion Club Experiences, al giro in pista con il truck dei piloti, fino all’accesso privilegiato alle premiazioni e foto sul podio. Grazie alla sinergia con Only4You, specializzata in soluzioni taylor made, All Sport si propone come Tour Operator, con pacchetti viaggio e soggiorno All Inclusive. In occasione di gare F1 organizza ogni aspetto del viaggio nel dettaglio, dal volo al pernottamento, fino ai trasferimenti, incluso eventuale trasporto al tracciato in elicottero. Dopo l’assenza forzata dello scorso anno, il Gran Premio di Monaco che si terrà il prossimo 23 maggio, rappresenta la prima occasione per tornare ad assistere dal vivo alla gara. A livello mondiale il GP monegasco sarà il primo della stagione 2021 che vedrà la presenza di pubblico, con una capacità delle tribune ridotta al 50% per garantire il distanziamento sociale.

Già in vendita anche i pacchetti ufficiali d'ingresso per il Gran Premio d’Italia a Monza che includono vantaggi esclusivi introvabili altrove. “Monza rimane uno dei nostri fiori all’occhiello, perché è il nostro Tempio della Velocità, un tracciato storico, la leggenda dell’automobilismo sportivo. Siamo pronti anche quest’anno per un Gran Premio d’Italia come sempre indimenticabile” - spiega Roberto Bianchi, founder di All Sport e Official Agent F1Experiences in Italia.