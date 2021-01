Dal tramonto all'alba: tutti gli orari del Mondiale 2021. In Europa via alle quindici in punto

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

A due mesi dal via del Mondiale 2021 con il Gran Premio del Bahrain, la Formula Uno ufficializza gli orari di prove e gara dei ventitré appuntamenti attualmente in calendario. Si torna all'ora esatta per il via delle gare ("recuperando i dieci minuti "US friendly"voluti dalla precedente gestione) mentre vengono ridotte da novanta a sessanta minuti entrambe le sessioni di prove libere del venerdì.

Buona parte dei Gran Premi della stagione europea (compresi quindi gli appuntamenti di Imola e Monza) scatteranno alle ore 15 locali, ma soprattutto all'ora "tonda", come il nuovo CEO della Formula 1 Stefano Domenicali (in carica da poco meno di un mese) aveva anticipato qualche giorno fa, giustamente inneggiando ad un ritorno alla storia del Mondiale. La prima tappa tricolore, quella in riva al Santerno, prende intanto la denominazione di Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Il debutto stagionale sul circuito di Sakhir verrà dato alle diciotto locali (le 17 in Italia) e si tratterà quindi ancora una volta di un GP sotto i riflettori. Sempre in termini di orario italiano, i semafori rossi si spegneranno alle quattordici in punto a Baku per il Gp dell'Azerbaijan ed alle 20 al Circuit Gilles Villeneuve per il GP del Canada. Start alle 14 per i GP di Russia e Singapore ed alle 21 per la doppietta americana di Austin e Mexico City ma alle 18 per il successivo GP del Brasile a San Paolo. Rinviato di otto mesi esatti (dal 21 marzo al 21 novembre) il Gp d'Australia all'Albert Park di Melbourne prenderà il via alle sette del mattino italiano. Per quanto riguarda il finale di stagione nell'area del Golfo, scatto al semaforo alle 17 per l'edizione inaugurale del GP dell'Arabia Saudita ed alle 14 per l'ormai classico appuntamento del GP di Abu Dhabi sul non proprio irresistibile tracciato di Yas Marina. Qui sotto, in un unico colpo d'occhio, il dettaglio dell'intera attività stagionale, con la riga bianca della terza tappa del calendario -quella del 2 maggio - lasciata libera dell'ormai tramontato GP del Vietnam. Ed il Portogallo, la regione dell'Algarve, Portimao insomma, sempre in pole position per colmare la lacuna.