Da Villeneuve a Kubica, da Alesi a Hamilton: tutte le prime volte di Montreal

La prova canadese del Mondiale ha "battezzato" il primo successo di alcuni grandi protagonisti del Mondiale

© Getty Images La prima vittoria di Gilles Villeneuve, Thierry Boutsen, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo. La prima (e purtroppo per loro l'unica) di Jean Alesi e Robert Kubica. Il circuito"cittadino" realizzato lungo i viali dell'Isola di Notre-Dame, sul fiume San Lorenzo, è stato gli anni teatro di alcuni episodi molti significativi (e anche drammatici) della storia della Formula Uno stessa, oltre che del Gp del Canada, la cui prima edizione risale al 1961 e che a partire dal 1978 (quarantacinque anni fa) si corre appunto a Montreal, dopo gli inizi di Mosport (quattordici volte) e Mont-Tremblant (due).

Ad aprire "alla grande" l'albo d'oro di Montreal fu nel 1978 (e davanti al suo pubblico di casa) Gilles Villeneuve che vi colse al volante della Ferrari 312 T3 la prima delle sei vittorie della sua per molti versi inimitabile carriera. Intitolato proprio all'"Aviatore" poche settimane dopo la sua morte a Zolder nel 1982, il circuito cittadino "anomalo" dell'Isola di Notre Dame fece nove anni dopo da teatro alla prima delle due sole vittorie iridate di Thierry Boutsen, al volante della Williams-Renault. Il pilota belga sarebbe infatti riuscito a ripetersi solo poco più di un anno dopo vincendo il GP d'Ungheria. "Peggio" di lui avrebbero fatto Jean Alesi e Robert Kubica.

Sia il ferrarista che il polacco della BMW Sauber avrebbero messo a segno nel 1995 e nel 2008 i loro unici passaggi sul podio alto di un GP iridato. Memorabile in particolare la vittoria di Robert che - un anno prima proprio a Montreal - era stato protagonista di un terribile incidente, cavandosela con un leggero trauma cranico e con la distorsione di una caviglia che limitarono al solo GP degli USA a Indianapolis (dove fu sostituito dall'esordiente Sebastian Vettel!) la sua assenza dalle piste. Purtroppo per lui, Robert non sarebbe stato altrettanto fortunato ai primi di febbraio del 2011 in occasione dell'incidente alla Ronde di Andora, nell'entoterra ligure.

Da ricordare infine - perché in questo caso... si fa davvero la storia del Mondiale, che proprio il GP del Canada di sedici anni fa, segnato dalla carambola della BMW Sauber di Kubica si sarebbe concluso con la prima delle prime(fin qui) 103 vittorie di Lewis Hamilton. Sette anni più tardi, all'alba del settennato di dominio Mercedes, il Re Nero e il suo compagno di squadra Nico Rosberg (autore della pole position) incapparono in una rara domenica... problematica, di fatto dando via libera al primo successo nel Mondiale di Daniel Ricciardo che (al volante della Red Bull) taglio il traguardo davanti alla Mercedes dello stesso Rosberg e all'altra Red Bull di Sebastian Vettel, all sua ultima stagione con i Tori (dopo quattro titoli consecutivi) prima di passare alla Ferrari.