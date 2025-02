Antonelli punta già in grande in vista dell'Australia: "Pole a Melbourne? Sarebbe un sogno"

Nulla di sorprendente per il giovane emiliano che si è subito trovare a proprio agio con la scuderia di Stoccarda e che vuole ulteriormente migliorarsi nelle successive sessioni: "Il feeling ieri è stato buono, ma oggi proveremo a far ancor meglio. Abbiamo iniziato bene, facendo tanti long run anche se mi sono dovuto abituare al compound delle gomme che è diverso rispetto a quello da gara. Stiamo cercando di capire bene la macchina, ieri abbiamo iniziato la giornata con un buon set up, anche se poi siamo alcune prove fatte non hanno risposto al meglio - ha raccontato Antonelli ai microfoni di Sky Sport -. Anche io a livello di guida, anche vedendo Russell, so dove migliorare, però devo dire che con la W16 mi sono trovato bene. Non mi aspettavo di essere subito veloce, però il feeling è stato buono e il long run era molto costante. Poi a Melbourne, in qualifica, si vedranno le vere prestazioni di tutti ma non vedo l'ora di scendere in pista nel pomeriggio".