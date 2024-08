Antonelli, Bearman, Colapinto: il Mondiale che verrà è già in pista

NUOVO CORSO

Il talento bolognese è il primo pilota italiano con chances di vittria dai tempi di Fisichella e Trulli

© Getty Images È una scelta senza ombra di dubbio coraggiosa ma tutt'altro che azzardata, quella della Mercedes di affiancare Andrea Kimi Antonelli a George Russell dal prossimo anno. Coraggiosa e anche emblematica, perché sulla freccia d'Argento il fresco diciottenne prende il posto di Lewis Hamilton che da parte sua si sposta con tutti i suoi sette titoli iridato a Maranello. Grandi manovre insomma e una girandola di abitacoli all’insegna della predestinazione. Meglio fermarsi subito, perché adesso è tempo (e lo sarà soprattutto il prossimo anno) di imparare, crescere, misurarsi con gli attuali big del Mondiale e magari con quelli di domani che - proprio come Kimi - stanno mettendo piede nel mondo dei Gran Premi ma lo fanno in una dimensione più protetta, con molti meno rischi di sovraesposizione.

© Getty Images

Con Antonelli, è stato sottolineato più che a sufficienza, l'automobilismo italiano ritrova un protagonista fisso del Mondiale tre anni dopo l'ultima stagione di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo. Ci piace invece sottolineare come quella che Andrea Kimi ha la possibilità (e la responsabilità) di cogliere sia la prima occasione per un pilota italiano di scendere in pista con buone (anzi ottime) chances di vittoria. Non capitava dagli anni di Giancarlo Fisichella (ultimo italiano sul podio alto nel GP della Malesia del 2006!) e di Jarno Trulli con Benetton e Renault. Tempi lontani, anni nei quali Andrea veniva al mondo! Lo sguardo dolce ma già implacabilmente fisso sulla missione che lo attende punta un futuro che nel Mondiale 2025 inizia ad affacciarsi: Antonelli con la Mercedes, il "ferrarista" Oliver Bearman con la Haas spinta dalla power unit di Maranello, se vogliamo anche l'italo argentino Franco Colapinto chiamato all'esordio a Monza dalla Williams al posto di Logan Sargeant. Una nuova generazione (cresciuta nella Formula 2) pronta a mischiare le carte e magari stravolgere ulteriormente una Formula Uno che sta già voltando pagina, lasciandosi alle spalle il monopolio Verstappen-Red Bull.