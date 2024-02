Alpine in abito scuro: svelata a Enstone la A524 della coppia Ocon-Gasly

FORMULA 1

Il team francese punta a dare una svolta decisa al proprio impegno nella massima formula

© Alpine F1 Team Press Office Lancio in grande stile nella base inglese di Alpine a Enstone per la A524 affidata per il Mondiale al via tra meno di un mese a Esteban Ocon e Pierre Gasly (ventotto anni oggi per il "francese di Milano"). Livrea blu ma pesantemente tendente al nero per la monoposto francese, anche nella sua "pink" version. Al di là degli aspetti cosmetici, la missione dei due piloti francesi (confermati) è quello di migliorare il poco soddisfacente sesto posto nel Mondiale Costruttori dello scorso anno, l'ultima tra le squadre di seconda fascia: McLaren e Aston Martin le altre due, naturalmente. Confermato anche il terzo pilota Alpine, che sarà ancora l'australiano Jack Doohan. In linea con quella della monoposto da Gran Premio (e presente sul palco di Enstone al suo fianco) la livrea della Hypecar A424 con la quale Alpine prende parte al Mondiale Endurance, unico brand (insieme alla Ferrari) ad affrontare ufficialmente il doppio impegno nel WEC e nei Gran Premi del Campionato del Mondo di Formula Uno.

© Alpine F1 Team Press Office

Missione più o meno obbligata (ma molto difficile) per BWT Alpine F1 Team, che punta a riappropriarsi del quarto posto Costruttori (alle spalle solo di RedBull, Ferrari e Mercedes) raggiunto nel 2022 da Alonso e Ocon, perso l'anno scorso a favore di McLaren e Aston Martin: la prima probabilmente fuori portata, la seconda apparentemente meno. Esteban Ocon e Pierre Gasly pronti a prendere il volante di una monoposto completamente rivisitata, guidata da una filosofia di design aggressiva e orientata a massimizzare il potenziale nelle prossime due stagioni. È la seconda stagione consecutiva che Esteban e Pierre si uniscono per formare una coppia tutta "bleu". I due piloti titolari sono affiancati da Jack Doohan, che sarà nuovamente il pilota di riserva del team per la stagione 2024. Figlio del cinque volte campione del mondo della 500, Michael, il ventunenne australiano abbandona l'impegno in Formula 2 che gli aveva fruttato - l'anno scorso con Virtuosi Racing/Alpine Junior Team - il terzo gradino del podio finale alle spalle del campione Theo Purchaire e del secondo classificato Fredrik Vesti.

© Alpine F1 Team Press Office

La livrea della A524 (cosicome quella della A424 Hypercar) è in gran parte ispirata dalla collaborazione di Alpine con l'artista contemporaneo Felipe Pantone. Base nera con vivaci motivi di blu alpino: il design è unico e accattivante e contribuisce alla forma dell'identità di Alpine Motorsports. BWT entra nel terzo anno di partnership con il team di F1, che si distingue per i suoi colori rosa famosi in tutto il mondo che caratterizzano fortemente la sua livrea A524. In otto gare di questa stagione, la livrea sarà dominata dal rosa per sottolineare ulteriormente la forte partnership di Alpine con l'azienda idrica con sede a Mondsee, incentrata sulla riduzione della plastica monouso nel mondo.

All'inaugurazione erano presenti Luca De Meo (CEO del Gruppo Renault) che ha ribadito l'impegno del Gruppo Renault nel motorsport attraverso il marchio Alpine, e Philippe Krief, CEO di Alpine.

© Alpine F1 Team Press Office

ESTEBAN OCON

"Inutile dire che sono super eccitato per la stagione e non vedo l'ora di tornare in macchina e tornare a correre. Questo periodo dell'anno è emozionante perché è il momento in cui vediamo cosa ha prodotto il team. Ho visto i disegni, sono stato sul simulatore ma, ovviamente, non ho ancora visto o provato la cosa completa, reale. Aspetterà fino allo shakedown, ma è un bel momento per il team perché è il culmine di migliaia di ore di duro lavoro. Come pilota, è un momento da pelle d'oca quando sali su una nuova auto per la prima volta e rilasci il pit-limiter. Quel momento è vicino ora con l'A524 e non vedo l'ora di iniziare. Non fisso però una missione precisa: il mio oboiettivo è quello di scendere dalla macchina ogni volta (e poi a fine stagione) con la certezza di averne estratto tutto il potenziale, senza rimpianti".

PIERRE GASLY

"È un bel regalo per il mio ventottesimo compleanno: il migliore che potessi ricevere. Punto a mettere in bacheca qualche coppa, quest'anno.Direi che sono in una posizione molto migliore in questo momento rispetto a dodici mesi fa. Conosco esattamente tutte le persone con cui lavoro; Conosco tutti i processi e come ottenere il meglio da chi mi circonda e da me stesso. E' bello avere continuità e costruire sulle fondamenta che abbiamo creato l'anno scorso. Mi sento fiducioso con la squadra che ho intorno. Nell'ultimo anno ci siamo tutti sviluppati. Ora sono fiducioso di poter affrontare subito la stagione e massimizzare tutto il potenziale della squadra".

JACK DOOHAN (collaudatore e pilota di riserva)

"Sono appena tornato dall'Australia e sono pronto per dare il mio contributo e iniziare il mio lavoro al simulatore e spero anche in pista, al franco dei miei due colleghi titolari. Non vedo l'ora! Quest'anno non correrò in nessun campionato ma darò tutto per Alpine: alla factory e come detto aal simulatore. La competizione non mi mancherà: resterò comunque concentrato e pronto".

BRUNO FAMIN

"È un grande momento per Alpine Motorsports riunirsi e presentare ufficialmente i suoi programmi per la stagione 2024. È sicuramente un momento unico avere sia la vettura di Formula 1 A524 che l'Hypercar A424 insieme a tutti i piloti nella stessa stanza mentre entrambi i progetti si preparano per quello che sarà senza dubbio un 2024 impegnativo e intenso. Vedere entrambe le auto reali qui oggi è la testimonianza di tutto il duro lavoro svolto dietro le quinte nelle nostre fabbriche dalle nostre migliaia di dipendenti di talento nel Regno Unito e in Francia. La fase successiva del nostro viaggio è l'implementazione di tutto ciò che serve in pista, l'applicazione dell'eccellenza operativa su tutta la linea e la crescita di una maggiore dinamica e mentalità da parte di tutti i nostri team. Non vediamo l'ora di continuare il duro lavoro per portare il nome Alpine al successo".

MATT HARMAN (Direttore Tecnico BWT AlpineF1 Team)

"L'approccio della A524 è stato aggressivo ma deliberato, nel senso che stiamo creando una gamma più ampia per aggiungere prestazioni alla vettura. Ci siamo davvero concentrati sull'apprendimento e sulla reazione a ciò che abbiamo imparato piuttosto che sui risultati. Il progetto è stato audace e ci siamo concentrati sulla realizzazione di concept, che puntiamo ad aggiungere alla vettura. Ci siamo costruiti una solida piattaforma per aumentare le prestazioni quando possibile e ci siamo posti degli obiettivi per raggiungerle. Abbiamo spinto alcuni elementi al limite e, in alcuni casi, oltre. Tutto ciò è in linea con il nostro approccio ed è esattamente ciò che ci siamo prefissati di ottenere nel portare questo progetto al miglior livello possibile".