Alpine evoluzione... continua: dopo Budkowski, anche Prost lascia l'incarico

La scuderia che nel 2021 ha preso il posto della Renault prosegue il processo di riorganizzazione del proprio staff dirigenziale.

di

STEFANO GATTI

Pochi giorni dopo Marcin Budkowski - che aveva lasciato giovedì scorso il ruolo di Team Principal di Alpine F1 Team - anche Alain Prost esce dal team bleu. Non sarà più il quattro volte campione del mondo francese il direttore (non esecutivo) della squadra, ruolo che Alain aveva assunto nel 2019, prima del pasaggio di consegne tra Renault ed Alpine. Una doppia mossa, quella degli ultimi quattro giorni, che apre la strada al sempre più probabile ingaggio di Otmar Szafnauer che da parte sua - all'inizio dell'anno - ha a sua volta lasciato l'incarico di Team Principal di Aston Martin.

Insieme al top manager statunitense di origini rumene Szafnauer potrebbero arrivare in Alpine lo sponsor BWT (Best Water Technology) e la livrea rosa shocking che nel recente passato aveva contraddistinto le Racing Point ma che era stato messo ai margini dall'avvento della rivisitazione moderna del British Racing Green da parte di Aston Martin che (nello stesso modo e con gli stessi tempi dell'avvicendamento Renault-Alpine) aveva preso il posto della Racing Point stessa. Resta invece da stabilire la futura (ed eventuale) collocazione di Prost nel paddock della Formula Uno: quello che il Professore - a pienno titolo! - frequenta assiduamente da ben quarantuno anni! Prima da pilota (e campione del mondo) dal 1980 fino al 1993, poi da Costruttore 1996-2001) ed infine, in tempi recenti, nel ruolo di superconsulente.