Alpha Tauri, avanti con Gasly e Kvyat

NOME NUOVO, PILOTI "VECCHI"

La Toro Rosso cambia nome, ma non i piloti. La scuderia di Faenza il prossimo anno si chiamerà Alpha Tauri, ma alla guida ci saranno sempre Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Soddisfazione per il francese: "Sono sicuro che ci aspettano delle sfide entusiasmanti. La Toro Rosso mi ha sempre dato l’opportunità di mostrare le mie migliori performance e sono davvero molto motivato e concentrato nel ripagare la loro fiducia con i migliori risultati possibili". Stesso discorso per il russo: "Sono davvero felice, perché mi trovo molto bene con tutti qui, conosco la squadra e la squadra conosce bene me, quindi è facile capire le esigenze di ognuno. Abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, come il podio di quest’anno in Germania: spero di poter ripetermi con una stagione molto positiva il prossimo anno"

Franz Tost, Team Principal, ha scelto la strada della continuità: "Sono felice di confermare Pierre e Daniil per la prossima stagione. Entrambi hanno mostrato ottime prestazioni durante questa stagione e nei loro anni in F1 sono stati molto competitivi, in grado di sfruttare il potenziale della macchina e fornire un prezioso feedback per migliorarla. Questa coppia giovane – ma esperta – insieme a una vettura competitiva saranno gli elementi fondanti per una stagione 2020 di grande successo”.