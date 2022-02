Albon continua ad allenarsi in kart in vista del rientro in F1

Continua il lavoro di Alex Albon in vista del rientro a tempo pieno in Formula 1. Un inverno che ha visto il thailandese spesso e volentieri sui kart per intensificare l'allenamento. Pilota Williams, sempre legato a Red Bull, che ha scelto il telaio Energy Corse Racing Karts, azienda italiana di Seriate (BG). Dopo un test a Lonato, Albon ha continuato a girare con il KZ.