 A Sochi Mercedes... in testacoda: Bottas primo, Hamilton penultimo! Ferrari da centroclassifica

GP RUSSIA F.1 PROVE LIBERE 1

di

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas inizia davanti a tutti il weekend di Sochi. Il finlandese stacca Daniel Ricciardo (Renault) di 507 millesimi e Max Verstappen di 564. Ferrari nona con Sebastian Vettel (+1..400) e undicesima con Charles Leclerc (+1.973), mentre Lewis Hamilton gira pochissimo e chiude 19esimo, davanti al solo Latifi. Per il canadese della Williams incidente alla curva 10 a metà sessione. Ad inizio turno era finito contro le barriere della curva 7 anche Carlos Sainz Jr.

Alla vigilia (anzi, all'antivigilia) del GP che potrebbe consentirgli di raggiungere Michael Schumacher a quota 91 vittorie, Lewis Hamilton chiude in 19esima e penultima posizione il primo turno di prove libere del decimo appuntamento iridato. Ansia... da prestazione? Il Re Nero inchioda in un paio di frenate ad inizio sessione, compromettendo le sue chances di segnare un buon tempo. Lewis chiude così a due secondi e otto dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Come spesso accade quest'anno, il finlandese è il più veloce di tutti ad entrare in temperatura e stampa in un minuto, 34 secondi e 923 millesimi il primo riferimento cronometrico del weekend. Alle spalle di Valtteri (che nel 2017 a Sochi ha messo a segno la prima delle otto vittorie della sua carriera), staccato di oltre mezzo secondo, c'è Daniel Ricciardo, con Max Verstappen terzo a soli 57 millesimi dalla Renault dell'australiano.

Avvio di fine settimana anonimo per la Ferrari ma questa volta Sebastian Vettel riesce ad essere più veloce del compagno di squadra e le due SF1000 chiudono il turno a cavallo della top ten: nono tempo per il tedesco, undicesimo per il monegasco e distacchi pesanti (rispettivamente un secondo e 4 decimi e un secondo e 9) che lasciano poche speranze per una performance brillante. Tra i due ferraristi Pierre Gasly con l'Alpha Tauri che però ha in questa occasione in Daniil Kvyat (forse caricato dall'aria di casa) il suo miglior pilota. Il russo è settimo, davanti alla Red Bull di Alexander Albon ed alle spalle del trio composto dalle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll e dalla Renault di Esteban Ocon. Quattordicesima e quindicesima prestazione per Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen con le Alfa Romeo. Il finlandese domenica prenderà il via del suo 323esimo GP, pareggiando il record di Rubens Barrichello. Chiude 12esimo Carlos Sainz Jr., giusto davanti al compagnodi squadra Lando Norris. Per il ferrarista prossimo venturo incidente ad inizio turno alla curva 7,. Replicato più tardi (con una dinamica simile ma in cura 10) da Nicholas Latifi (Williams), che allunga la sua personale lista danni, quest'anno già piuttosto nutrita...