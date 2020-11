Vallelunga elettrica

Testare e sviluppare nell’autodromo della capitale le tecnologie di ricarica per auto elettriche in ambito sportivo e cittadino. Enel X ancora insieme al Circuito gestito da ACI Vallelunga per la creazione del primo Hub dell’e-mobility e Smart Racing Circuit d’Italia. Il circuito di Vallelunga, grazie alla lunghezza della pista, consente di poter ricaricare e scaricare in sicurezza e in modo efficace i veicoli elettrici rivelandosi per Enel X il luogo ideale per effettuare i test di compatibilità delle auto con tutte le infrastrutture di ricarica esistenti e in via di sviluppo.