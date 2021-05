Un turismo di lusso sostenibile? Con il “Glamping” è possibile

Quando il glamour incontra il camping il risultato è il “glamping”, la nuova tendenza dell’ecoturismo che ultimamente sta riscontrando un grande successo anche in Italia. Il Consiglio di amministrazione dell'International Ecotourism Society definisce l’ecoturismo come “un viaggio responsabile in aree naturali e culturali che preserva l'ambiente e sostiene il benessere della popolazione locale”, ed ecco che il glamping ne costituisce un esempio perfetto. In questo modo è infatti possibile soggiornare all’interno di tende eleganti, eco-lodge o piccole opere di bioarchitettura moderna in legno e pietra tra splendidi paesaggi incontaminati dispersi nella natura senza però rinunciare allo charm e ai comfort delle camere d’albergo.

Getty Images