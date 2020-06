Un esploratore "ecologico" per Hyundai

Nel 2019 Bertrand Piccard ha battuto il record mondiale per la distanza più lunga percorsa con un veicolo a celle a combustibile, grazie a soli 6 kg di idrogeno. L'esploratore svizzero ha infatti percorso 778 km attraverso la Francia su Hyundai NEXO, in un tour durante il quale ha incontrato diverse personalità di spicco della politica e dell'industria dell'idrogeno. Oggi il rapporto tra i due si intensifica, a conferma della direzione presa da Hyundai che va verso una mobilità sempre più sostenibile.

Celebre alle cronache per essere stato il primo uomo a volare in mongolfiera intorno al mondo senza mai fermarsi e il primo a compiere il giro del pianeta su un aereo a energia solare, Piccard è impegnato attivamente sul fronte della protezione dell'ambiente e con la sua Solar Impulse Foundation studia soluzioni che affrontino le sfide ambientali, favorendo al tempo stesso la crescita economica.

"Bertrand Piccard è un precursore della mobilità pulita - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing e Product di Hyundai Motor Europe - e con il suo approccio olistico condivide con Hyundai lo stesso spirito progressista".

"Dopo aver volato in giro per il mondo su un aereo alimentato esclusivamente ad energia solare - ha detto Piccard - non avrei potuto guidare nient'altro che un'auto a basse o zero emissioni. Questa è esattamente l'opportunità che Hyundai mi offre. Diventare ambasciatore di questo brand è quindi una scelta che è, per me, tanto logica quanto ecologica".