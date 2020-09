Record di autonomia per la ID.3 Volkswagen

E-PLANET

Record di autonomia per la nuova Volkswagen ID.3. La compatta 100 per cento elettrica della casa tedesca ha infatti percorso 531 km da Zwickau, in Germania, a Schaffhausen, in Svizzera, con un'unica carica. L'autonomia ufficiale nel ciclo WLTP di 420 km è stata superata di oltre 100 km, che equivalgono al 26 per cento in più. L'auto utilizzata - come riportato dall'Ansa - è una ID.3 1ST Pro Performance di serie, con una batteria da 58 kWh, prodotta nella fabbrica di auto elettriche di Zwickau. Per arrivare in Svizzera, la ID.3 ha percorso solo strade e autostrade aperte al pubblico, toccando anche le città di Bayreuth e Ulm.

Da dire che il viaggio è stato espressamente ideato per puntare al record e non è paragonabile a un utilizzo di tutti i giorni. Al volante l'ex pilota di aerei svizzero Felix Egolf che ha cercato di evitare di frenare in ogni occasione possibile, sfruttando il freno motore e la rigenerazione. Obiettivo percorrere circa un terzo della distanza totale senza utilizzare la spinta del motore elettrico.

La ID.3 riconosce autonomamente l'avvicinarsi di rotonde e i segnali di limite di velocità, rallentando di conseguenza da sola. Per tutto il viaggio, il pilota ha continuato a rilasciare l'acceleratore per far veleggiare la ID.3. Il 44 per cento del viaggio è stato percorso su autostrade, mentre il restante 56 per cento su strade secondarie. Egolf ha completato il viaggio da Zwickau a Schaffhausen in circa 9 ore.