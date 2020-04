NIO, la ES8 finalmente è pronta

ECCOLA

NIO ha ufficialmente iniziato le consegne del nuovissimo ES8, SUV elettrico che rappresenta il top di gamma della casa cinese. L'ES8 può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Grazie alle nuove batterie raffreddate a liquido da 100 kWh, l’autonomia sale 580 km. ES8 è inoltre dotato del NIO Pilot (sistema di assistenza alla guida avanzato) e NOMI (sistema di intelligenza artificiale in auto).

William Bin Li, fondatore, presidente e amministratore delegato di NIO, afferma: "La produzione di massa e la consegna puntuale del nuovissimo ES8 dimostrano l'efficienza delle operazioni e delle capacità produttive di NIO in questo particolare momento. Da quando NIO è stata fondata, abbiamo offerto ai nostri clienti tre eccellenti modelli elettrici intelligenti e di alta qualità.".

Il nuuvo ES8 è disponibile a 6 o 7 posti e il prezzo parte da 468.000 RMB, circa 61.000 euro, senza contare gli incentivi che possono rendere l’acquisto ancora più conveniente.

NIO è stata fondata nel novembre 2014 come azienda globale di veicoli elettrici. L'azienda ha oltre 7.500 dipendenti che lavorano in centri di ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di livello mondiale a Shanghai, Pechino, San Jose, Monaco di Baviera, Londra e in altre sei sedi.