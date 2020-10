Napoli, ecco le nuove colonnine Ultra Fast Charger

Da Montebello Vicentino all’Università degli Studi Federico II di Napoli, nel segno della mobilità a zero emissioni. E' stato spedito all'ateneo il primo Ultra Fast Charger per la ricarica veloce dei veicoli elettrici, che permette di ricaricare le auto in meno di 15 minuti minimizzando l’impatto sulla rete elettrica.