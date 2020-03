Mille miglia in 24 ore

L'IMPRESA PULITA

Il punto di domanda maggiore per chi si è avvicinato o si vuole avvicinare alla mobilità elettrica è quello relativo all'autonomia. Argomento che ha voluto affrontare con una certa determinazione il signor Michel Von Tell, svizzero amante delle moto che ha recentemente fatto il grande passo di passare allo zero emissioni. Che cosa ha architettato? Una 24 ore, ma non in pista, troppo facile. Partenza, con la sua Harley-Davidson LiveWire, in Svizzera e colonnina dopo colonnina (si è fermato una decina di volte) è passato in Germania, Liechtenstein e Austria, il tutto rigorosamente nello stesso giorno. Con una singola ricarica ha percorso in media dai 144 ai 200 km,

Risultato finale: 1720 km in 24 ore, anzi 23 ore e 48 per la precisione. Il che si traduce in un nuovo record per una moto elettrica, già che il precedente era stato firmato da un gruppo di 7 motociclisti che hanno percorso in un circuito 1.316 km con una Zero SR. Essendo stata un'iniziativa totalmente privata - il che aumenta ancora di più il fascino romantico di un'avventura piuttosto bizzarra - non potrà entrare nel Guinness dei Primati, pur piazzandosi di diritto quanto meno dal punto di vista morale.