LF-30 Elettrified: le gomme “elettriche” di Lexus

Ce lo insegna la Formula E, l’unico mondiale full electric del pianeta: gli pneumatici delle gare a zero emissioni non sono come quelli tradizionali usati dalle altre serie. Quelli usato negli E-prix sono all’insegna del lungo utilizzo (un treno per tutto il week-end di gara) e della flessibilità (vanno bene con l’asciutto e con il bagnato, come le gomme di tutti i giorni).