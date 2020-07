Legnano, il contest fotografico: “Scatta la mobilità sostenibile e l’ambiente”

A Legnano, in provincia di Milano, va in scena un interessante contest fotografico sul tema della mobilità sostenibile e dell’ambiente. Sarà possibile partecipare gratuitamente al concorso, organizzato in collaborazione con l’Archivio fotografico italiano, fino al 27 settembre. Le categorie tematiche saranno tre: inquinamento, mobilità sostenibile, comportamenti virtuosi e ambiente. «Ogni partecipante potrà competere inviando fino a un massimo di tre foto per ogni categoria – spiegano gli organizzatori -. In palio, tre buoni da 200 euro e altrettanti da 100 da utilizzare in esercizi commerciali del territorio accreditati che propongono al pubblico prodotti legati all’ambiente e alla mobilità sostenibile come biciclette e relative attrezzature, monopattini, veicoli elettrici, colonnine di ricarica, libri a tema, prodotti eco-sostenibili».