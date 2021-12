Le App per combattere lo spreco di cibo

Dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare nel mondo è aumentato del 50%: il cibo che finisce nel cestino potrebbe sfamare l’intera Africa. Combattere questo problema, tra i più grandi a livello planetario, non è più prorogabile. Serve un cambio drastico nelle abitudini di tutti noi, una riflessione comune che può anche essere facilitata dai nostri smartphone. In questo senso crescono infatti le App come Babaco Market che salvaguarda la tradizione gastronomica italiana, Best Before che seleziona i cibi in scadenza o Regusto che gestisce donazioni e acquisti dei prodotti tra enti no profit e aziende. Fino ad arrivare a Too Good To Go che permette ai commercianti e ai ristoratori di mettere in vendita il cibo invenduto a fine giornata e allo stesso tempo ai consumatori di acquistarlo ad un terzo del prezzo di vendita.