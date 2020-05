La matita che diventa una pianta

IDEA DANESE

La sostenibilità ha innumerevoli declinazioni e...dimensioni. Può passare infatti anche da una matita piantabile che si trasforma in erbe aromatiche, fiori e verdure: 100% biodegradabile e plastic-free, come potrebbe essere altrimenti. Nata da un’idea di un gruppo di studenti del MIT di Boston, e poi lanciata dall'imprenditore visionario Michael Stausholm, oggi è venduta in una ottantina di Paesi.

E' stata scelta anche da Michelle Obama come gadget per il suo libro “Becoming” e da Richard Branson, fondatore del Virgin Group, per gli ospiti che soggiornano nel suo resort a Necker Island. Sostenibilità ambientale insomma, ma a partire da comportamenti quotidiani.

Dalle matite in grafite per scrivere a quelle per truccarsi è un attimo. E’ l’ultima novità dell'azienda Sprout in arrivo nel campo della cosmetica, sempre più sensibile ai temi green. Il sistema è molto semplice: alla sua estremità la matita ha una capsula a base vegetale, piena di semi. Quando è troppo corta per potersi truccare la si pianta semplicemente sottosopra e dopo un paio di settimane si potrà vedere iniziare a crescere una pianta, un’erba aromatica o un fiore, come ad esempio basilico, menta o margherita.

L'idea alla base della matita per il trucco piantabile - come quelle per scrivere e disegnare - è quella di ispirare a fare piccoli passi verso uno stile di vita più sostenibile. Sprout ha il suo quartier generale vicino a Copenhagen in Danimarca e un ufficio a Boston. Oltre alle matite, sta lanciando il cucchiaino Sprout, biodegradabile e privo di plastica integrato ad una bustina di te prodotto secondo gli standard del commercio equo e solidale. La sostenibilità delle piccole cose.