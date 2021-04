L'arma "ultrabianca" contro il riscaldamento globale

È stata annunciata come la più bianca delle vernici. Si tratta di una particolare tonalità di bianco creata nei laboratori della Purdue University (Indiana) e proposta come mezzo per ridurre i consumi di energia degli edifici. A produrre inquinamento non sono infatti solo le strade, ma anche le nostre case. La particolare vernice è capace di riflettere il 98,1% della luce solare e una volta utilizzata sui tetti e le pareti permetterebbe di abbassare in modo significativo il bisogno di aria condizionata.

Getty Images