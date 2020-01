Karma, la supercar green premiata a Washington

Alla vigilia del Salone dell’auto di Washington Karma Revero GT è stata nominata dalla rivista specializzata Green Car Journal auto di lusso ecologica del 2020, per aver coniugato le prestazioni ambientali con il lusso e un’esperienza di guida eccezionale. La Revero GT ha battuto una concorrenza che comprendeva anche BMW 745e e Porsche Taycan. La macchina – prodotta nello stabilimento di Moreno Valley, in California – sarà disponibile in due versioni, la GT, con un prezzo base di 135.000 dollari, e la GTS destinata ad entrare sul mercato entro la fine di giugno.