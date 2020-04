Guidare elettrico senza uscire di casa: i migliori videogame

SEI TITOLI DA PROVARE

In tempi di quarantena forzata anche i videogiochi fanno la loro parte per far passare il tempo. Di tutti i tipi e per tutti gusti, riprendiamo le segnalazioni su vaielettrico.it: che sia su smartphone, tablet, console o pc ecco i titoli da non perdere per chi proprio non sa stare senza guidare elettrico.

Motorsport Manager Online (Android e iOS)

In questo caso non si sta dietro al volante ma... dietro, nel senso che si vestono i panni del team principal, creando una scuderia di Formula E personale ingaggiando i piloti e progettando componenti auto, per poi sfidare altri manager reali provenienti da tutto grazie alla modalità online. Alcuni tra i piloti più famosi al mondo (inclusi Jean Eric Vergne e Sebastian Buemi) e i marchi automobilistici più leggendari (come Porsche, Mercedes e Audi) disponibili per la prima volta in un gioco di manager di automobilismo.

Real Racing 3 (Android e iOS)

Oltre 140 modelli e 39 circuiti in uno dei simulatori di guida più famosi per device mobili. Non solo grafica di qualità e scuderie iconiche come Ford, Lamborghini e Ferrari, in RR3 si può guidare una monoposto di Formula E e provare a gareggiare gestendo la batteria e tarando la rigenerazione dell’energia durante la frenata proprio come un vero pilota negli E-Prix.

Forza Horizon 4 (XBox e Pc)

I punti di forza di questo titolo sono sicuramente la longevità e la versatilità vista la possibilità di guidare in varie condizioni climatiche (ascutto, bagnato, ghiacciato) oltre alla possibilità di creare liberamente le proprie piste grazie alla funzione Route Creator. Non manca la possibilità di sfidare gli avversari in multiplayer.

Gran Turismo Sport (PlayStation 4)

GT è una garanzia nella simulazione di guida e in questa versione si supera mettendo a disposizione concept car create appositamente per il videogioco. Tra i prototipi più ricercati ci sono Jaguar Vision Gt Coupé, Audi e-tron Vision e Porsche Taycan Turbo S. Non manca comunque la possibilità di guidare anche vetture elettriche di produzione come BMW I3 e Tesla Model S.

Asphalt 9 Legends (Android, iOS, macOs, Pc, Nintendo Switch)

Uno dei titoli più conosciuti vista anche la disponibilità gratuita per diverse piattaforme. Ma Ashpalt 9 Legends è molto di più considerando le oltre 70 piste da tutto il mondo disponibili e una modalità carriera da oltre 800 eventi, senza contare le sfide multiplayer con fino a 7 giocatori in tempo reale. Tra le macchine elettriche ci sono Lotus Evija, Pininfarina Battista e Rimac C_Two

Beach Buggy Racing 2 (Android e iOS)

Questa è la scelta migliore per chi vuole far sembrare un videogioco ancora più reale. BBR2 infatti fa parte del pacchetto Tesla Arcade e può essere giocato, ovviamente a macchina ferma, direttamente sul sistema di infotainment di una vettura Tesla! Addirittura questo gioco si può trasformare in un vero e proprio simulatore di guida in cui si possono usare volante e pedale del freno (mai l'acceleratore, disabilitato durante la navigazione in modalità arcade) dell'auto per comandare quella virtuale del videogioco.