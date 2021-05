Ocean X Prix, appuntamento domenica alle 16 su Canale 20

EXTREME E

Il secondo appuntamento anche in streaming sul nostro sito

Domenica 30 maggio, sul canale “20”, alle ore 16, in diretta e in esclusiva la seconda gara dell’Extreme E, il Campionato di rally estremo su SUV elettrici. I bolidi sfrecceranno nello spettacolare scenario del Lac Rose, in Senegal per l'Ocean X Prix.

Il team di Rosberg cercherà di confermarsi ma X44 (squadra di Lewis Hamilton) e Andretti United cercheranno la rivincita tra le terre che circondano questo lago, famoso per la colorazione che varia dal rosa al viola causato dalle alghe che lo popolano.

Un luogo affascinante ma molto inquinato, soprattutto per via dell'accumulo di plastica: ecco perché, come da obiettivo di Extreme E, squadre e piloti prenderanno coscienza del problema per poi veicolare uno speciale messaggio che contribuisca ad un maggior rispetto del nostro Pianeta da parte di tutti. Un mix di spettacolo, avventura e tutela dell’ambiente.

Extreme E è una corsa fuoristrada nelle zone più impervie del mondo che utilizza solo SUV elettrici 4X4 a emissioni zero. Il Campionato segue una formula a eliminazione: dieci squadre, ognuna con due piloti, uomo e donna, che effettuano un giro a testa, alternandosi nel ruolo di pilota e navigatore. Persino il paddock è inedito: la St. Helena, una ex nave cargo di 105 metri completamente ristrutturata e dotata di impianti a energia rinnovabili.

La telecronaca è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria.