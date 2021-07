Extreme E fa tappa in Italia: il Covid frena il Brasile, si correrà in Sardegna

EXTREME E

Il campionato dei SUV elettrici farà tappa nell'isola dal 22 al 23 ottobre per sostituire la gara in Brasile

La pandemia non fa sconti e colpisce anche il campionato dei SUV elettrici Extreme E. Da parte della FIA è infatti arrivato l'ufficializzazione della cancellazione del quarto round previsto in Brasile a causa del Covid, ad approfittarne però sarà l'Italia. Come riferito da Alejandro Agag, vulcanico imprenditore che muove i fili del campionato, la tappa verrà sostituita dalla gara in Sardegna del 22 e 23 ottobre: "Sono ben lieto di confermare che Extreme E sta finalizzando i piani per gareggiare in Sardegna".

Ulteriore conferma del cambiamento di programma arriva anche dalla Regione Sardegna, col governatore regionale Christian Solinas che si è detto soddisfatto: “È in via di definizione l’accordo col presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e col promotore Alejandro Agag per portare in Sardegna un grande evento qual è Extreme E, un appuntamento nel quale la Regione sarà al fianco degli organizzatori per il successo dell’evento”. Lo stesso Sticchi Damiani ha spiegato così la decisione di aderire al progetto che porterà i SUV elettrici nell'isola: "La capacità di guardare avanti e di progettare o supportare nuove iniziative che abbiano un orizzonte importante sia dal punto di vista dell’evoluzione tecnica, sia da quello dello spettacolo sportivo, sono state da sempre nel Dna di Automobile Club d’Italia che da sempre è stato il “motore” dello sviluppo dell’auto, anticipando nel corso degli anni le tendenze e gli sviluppi del motorsport. In questo senso va inserito l’accordo tra ACI, Regione Sardegna e Alejandro Agag per la disputa di un evento della serie Extreme E”.

La tappa sarda vedrà dunque sfilare una serie di campioni pronti a conquistare la gara italiana. Da Johan Kristoffersson e Molly Taylor del team Rosberg X di Nico Rosberg passando per Jenson Button, Carlos Sainz Sr e Sebastian Loeb, protagonista alla guida del SUV del team X44 di Lewis Hamilton.