Extreme E, il calendario 2022: c'è la Sardegna

EXTREME E

Svelati gli appuntamenti della Stagione 2: si parte a fine febbraio in Arabia Saudita, l'appuntamento italiano in programma il 7-8 maggio

Dopo la chiusura col botto nel Jurassic X Prix e il trionfo finale del team Rosberg, formato da Molly Taylor e Johan Kristoffersson, il campionato di Extreme E è già proiettato verso la Stagione 2. È stato infatti rivelato il calendario 2022: si parte il 19-20 febbraio a Neom, in Arabia Saudita, per poi spostarsi in Sardegna il 7-8 maggio. Confermato dunque l'appuntamento italiano già presente nell'annata appena conclusasi. Nella seconda parte dell'anno si correrà in Sudamerica, prima in Cile (Antofagasta, 10-11 settembre), poi in Uruguay (Punta del Este, 26-27 novembre). In mezzo (9-10 luglio) una tappa estiva che si disputerà o in Scozia, o in Senegal.

"Dopo una spettacolare stagione di apertura siamo entusiasti poter annunciare il calendario della nostra seconda stagione - le parole del ceo Alejandro Agag - Tutti noi di Extreme E non vediamo l'ora di ritornare in alcune delle fantastiche località di gara della stagione 2021 per vedere di persona l'impatto positivo che ha avuto la nostra serie elettrica e per vedere cosa possiamo portare di più alle comunità di quei luoghi. Speriamo anche vivamente di aggiungere il Sud America alla nostra lista di continenti e, con le visite in programma sia in Cile che in Uruguay, si preannuncia un'altra stagione entusiasmante".