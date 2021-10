Exteme E, il Team X44 vince le qualifiche e guadagna un punto sul Rosberg X Racing

EXTREME E

La coppia Loeb-Gutiérrez domina entrambi i round, i leader del mondiale si difendono e sono secondi. Terza l’ABT Cupra XE

Il Team X44 regna nelle qualifiche dell’Island Prix dell’Extreme E, che si svolge in Sardegna. La coppia della squadra di Lewis Hamilton, formata da Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb, vince entrambe le manche e rosicchia un punto al Rosberg X Racing di Kristofferensson e Taylor nella lotta per il titolo mondiale: ora il distacco tra le due scende a 8. Terzo posto nelle qualifiche per l’ABT Cupra XE, davanti all’Acciona. twitter

La grande lotta tra Team X 44 e Rosberg X Racing per il primato nella classifica della Extreme E prosegue nell’Island Prix. La qualifica della prova in Sardegna sorride alla squadra di Lewis Hamilton, che con i suoi piloti Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb conquista entrambe le manche e si aggiudica i 12 punti in palio per la migliore del sabato. Il Rosberg X Racing tuttavia risponde con un’ottima seconda posizione di giornata, figlia del sesto posto nella prima prova e del terzo nella seconda (nonostante una foratura nell'ultimo tratto), che le aggiunge 11 punti nella graduatoria generale. Ora Molly Taylor e Johan Kristofferson sono a quota 104 in campionato, mentre i loro rivali più accreditati salgono a 96.

Nelle semifinali di domani, il Rosberg X Racing troverà l’ABT Cupra XE, terza di giornata con un quarto e un quinto posto, e l’Acciona dei Sainz, che dopo un ottimo secondo posto in mattinata non ha trovato continuità nel pomeriggio. I migliori due team tra questi tre accederanno alla finale. Il Team X 44 troverà invece il Segi TV Chip Ganassi di Leduc e Price e l’Andretti di Hansen e Munnings. L’ultima delle cinque finaliste uscirà invece dalla Crazy Race, in cui si affronteranno JBXE, Veloce Racing e Xite Energy Racing, le tre peggiori delle qualifiche di oggi, condizionate da diversi incidenti e problemi meccanici. Anche questo, d’altronde, fa parte dello spettacolo e dell’imprevedibilità dell’Extreme E.

GLI APPUNTAMENTI SU MEDIASET

Domenica 24 ottobre

Dalle 12 alle 13.30 - Semifinali su Sportmediaset.it

Dalle ore 16 - Gara su Canale 20 e Sportmediaset.it