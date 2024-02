Acciona Sainz vince il secondo round a Gedda, delusione per Rosberg  

EXTREME E

Fraser McConnell avvia la fuga e Laia Sanz la completa nel secondo round in Arabia Saudita: è vittoria per il team di Carlos Sainz sr, che precede Andretti e Veloce

© X Il team Rosberg X Racing aveva dominato il primo round in Arabia Saudita, ma stecca la seconda gara a Gedda: Åhlin-Kottulinsky e Kristoffersson non riescono a schiodarsi dal quarto posto nella Grand Final. La vince e si sblocca in questa stagione il team Acciona Sainz, con McConnell e Laia Sanz a precedere di 1"5 Andretti (Munnings/Hansen). Terzo posto per Veloce Racing, mentre McLaren deve accontentarsi della vittoria nella Redemption Race.

Il secondo round dell'Extreme E nel deserto dell'Arabia Saudita non conferma i risultati di ieri, quando il team Rosberg X Racing aveva dominato tra le dune di Gedda. Questa volta Åhlin-Kottulinsky e Kristoffersson non sono mai in gioco per il successo parziale, che viene conquistato dal team di Carlos Sainz sr. Acciona Sainz parte infatti nel migliore dei modi con un rapidissimo Fraser McConnell e poi si difende nel finale dell'assedio del team Andretti, con Katie Munnings a mettere pressione su Laia Sanz. La spagnola, reduce da una Dakar positiva in tandem col nostro Maurizio Gerini, si difende e chiude con 1"5 di margine sulla rivale, ottenendo la vittoria in questo secondo round saudita. Completa il podio la vettura di Veloce Racing, con Kevin Hansen (sul podio col fratello Timmy, pilota Andretti) e Molly Taylor che terminano molto staccati dalle prime due posizioni, ma riescono a tenersi alle spalle il Rosberg X Racing per tutto l'arco della gara: Åhlin-Kottulinsky parte male e Kristoffersson non riesce a ribaltare i giochi con la sua frazione.

Fa peggio di loro McLaren, che si condanna alla Redemption Race e riesce a vincerla solo con la furibonda rimonta di Mattias Ekström, dopo la partenza stentata di Cristina Gutierrez: il duo batte all'ultima curva il team statunitense Legacy, a cui non basta una manche da primissime posizioni di Travis Pastrana. In questa gara, si sono vissuti attimi di paura per il ribaltone della JBXE di Dania Akeel: per fortuna, il brutto impatto con una McLaren, che ha causato il capovolgimento della sua Odissey e una bandiera rossa, non ha avuto conseguenze sulla pilota di casa. I risultati odierni non stravolgono la classifica: Rosberg X Racing resta in vetta con 41 punti, precedendo Acciona Sainz (39) e Veloce (33). La classifica è cortissima, con Andretti (31) e McLaren (30) in scia.