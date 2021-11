Emma Taylor e Tanner Foust coppia McLaren per Extreme E 2022: il lancio alla Cop26 di Glasgow

EXTREME E

di

STEFANO GATTI

Svelata a Glasgow la livrea nella quale gareggerà nella Extreme E 2022 il SUV elettrico Odyssey, con il quale McLaren Racing si appresta appunto a fare il proprio ingresso nella innovativa serie. Già forte dello specialista statunitense Tanner Foust, la formazione è stata completata nella stessa occasione dall'annuncio dell'ingaggio della neozelandese Emma Taylor, vincitrice nel 216 del suo campionato nazionale rally.

Molto significativamente, il contesto scelto per il lancio è stata la Conferenza delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico (Cop26) in pieno svolgimento a Glasgow ed in particolare un evento appositamente organizzato al Kelvingrove Museum della città scozzese. La livrea, disegnata dal pluripremiato illustratore Vic Lee, rappresenta l'intero calendario della serie, attraverso i quattro biomi (ampie porzioni di biosfera, individuate e classificate in base al tipo di vegetazione e fauna prevalenti) di Artico, Amazzonia, Deserto e Oceano. La livrea, sulla base del classico arancione "papaya" che contraddistingue anche le McLaren di Formula Uno, riflette anche l'impegno McLaren nellA campagna "Count Us In", movimento globale di persone ed organizzazione volto a intraprendere iniziative pratiche nella direzione carbon-free. I nomi dei primi tifosi della McLaren, del personale e dei partners a firmare il patto sono riportati sulla carrozzeria dell'Odyssey 21 "targato" McLaren. Insieme alla "C" che fa riferimento al Principe Carlo d'Inghilterra, come omaggio al suo impegno di lunga data nel campo della sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, nella Extreme E 2022 la neoingaggiata Emma Taylor (neozelandese come Bruce McLaren, il fondatore dello storico team britannico) farà come detto coppia con lo specialista USA Tanner Foust, il cui ingaggio è stato annunciato poco meno di tre mesi fa.