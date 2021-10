E-Skootr Championship: il mondiale per monopattini elettrici

NUOVA SFIDA

Tutto pronto per il grande nuovo show globale

Monopattini elettrici: la nuova frontiera un campionato globale. La prima stagione è prevista nel 2022 e nasce dall’idea suggestiva di valorizzare un mezzo che deve diventare sempre più centrale nella mobilità urbana affinché sia sostenibile. Ambasciatore di questa nuova sfida è Lucas Di Grassi, uno che per la consapevolezza ambientale si impegna attivamente da sempre: non solo Formula E, pensare al futuro significa anche prevedere mezzi leggeri per gli sposamenti di tutti i giorni. Lo sviluppo per le gare può essere occasione per accelerare quello tecnologico e spostare il limite sempre più in là.

Telaio in fibra di carbonio, batteria al litio, sospensioni anteriori e posteriori adattabili e oltre 100 chilometri orari di velocità di punta. I circuiti saranno disegnati in città con una lunghezza variabile fra i 400 metri e 1 chilometro. Tutto il materiale verrà trasportato in treno per diminuire l’impatto ambientale. In gara saranno in 30 e per le prime due stagioni si cercano solamente atleti professionisti, con una via preferenziale per chi arriva da Skate, Sci, Snowboard e Surf. L’equilibrio è un elemento essenziale, potenza e agilità sono i due obiettivi da perseguire per un esordio vincente.