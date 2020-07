Da FCA le app che simulano l’uso di auto elettriche e ibride

Per conoscere i vantaggi e viaggiare a zero emissioni, FCA lancia Fiat Goes Live e Go 4x Live, app che simulano, lungo un tragitto prestabilito, l’uso di una vettura elettrica o ibrida. Disponibili sia per iOS che per Android, le app sono state sviluppate dal team apposito di e-Mobility di FCA e sono scaricabili gratis con la sola registrazione. La simulazione del viaggio può avvenire sia in modalità “live”, mentre si guida la propria vettura, oppure da remoto, con l’impostazione degli indirizzi di partenza e di arrivo. Tra le funzioni, si possono calcolare i km percorsi, il consumo indicativo di energia elettrica, lo stato della batteria , l’autonomia residua della vettura, l’indicazione delle stazioni di ricarica lungo il tragitto e del risparmio in termini di costo carburante ed emissioni CO2.