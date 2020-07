Continua l'elettrificazione dei comuni italiani: tocca a Parma

Continua l’elettrificazione dei comuni italiani e anche il Comune di Parma, con la collaborazione di Be Charge, ha dato il via alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici che prevede 30 stazioni per 60 punti di ricarica, anche Fast a 100 kW. Il progetto di elettrificazione sarà completato nei prossimi mesi e vedrà un totale di 51 nuove stazioni per 102 nuovi punti di ricarica da aggiungere alle 10 stazioni attive già presenti. Le compagnie che si sono aggiudicate l’installazione sono Be Charge, per 30 stazioni, ed Enermia, per 21 stazioni. Per effettuare una ricarica presso le stazioni di Be Charge, è sufficiente installare e registrarsi sull’app Be Charge, scaricabile gratuitamente. L’app fornisce anche tutte le stazioni di ricarica presenti sul territorio, verifica in tempo reale la disponibilità e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica e indica il prezzo in €/kWh erogato. La spesa per la ricarica verrà addebitata direttamente sulla carta di credito.