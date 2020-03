Auto elettriche, le vendite a febbraio: un mercato in crescita

Il mese di febbraio conferma la crescita del mercato delle macchine full electric. 2.530 i modelli immatricolati in Italia per una quota di mercato che sale all’1,5%. A sottolineare il deciso passo in avanti basta il confronto con il mese di febbraio del 2019, quando vennero acquistate solo 253 auto a zero emissioni per una percentuale dello 0,1% del totale. Un progresso che si riflette anche sui primi due mesi del 2020, con 4.473 auto vendute (1,4% del mercato complessivo) contro le 536 dell’anno scorso (0,2%).