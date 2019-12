Auto elettriche, in Italia è il momento della Smart

EPLANET

La Smart EQ Fortwo domina il mercato delle full electric anche nel mese di novembre, staccando nettamente la concorrenza. 426 gli esemplari immatricolati della piccola nell’orbita Mercedes, contro i 254 della Renault Zoe e i 102 della Tesla Model 3, che completano il podio mensile. Sotto le tre cifre invece il resto della concorrenza.

Su base annuale la Zoe resta il modello più venduto con 2.141 vetture vendute, ma la Fortwo si è avvicinata pericolosamente in classifica a quota 2.120 unità, il che fa ipotizzare lo slancio sufficiente al sorpasso definitivo alla fine del mese di dicembre. Ormai sicura del terzo posto è la Tesla Model 3. Il marchio americano piazza nella Top Ten anche Model S e Model X. Assenti per ora i modelli che appartengono alla galassia Volkswagen, con Audi e-Tron che a novembre ha venduto 13 esemplari, ma su base annua non entra ancora tra le prime dieci.

A Novembre sono state vendute complessivamente 1.068 auto elettriche, con una quota di mercato dello 0,7% sul totale della macchine immatricolate in Italia. Su base annua le full electric hanno raggiunto 9.722 vetture acquistate, con l’obiettivo di abbattere il muro delle 10.000 antro la fine dell’anno.