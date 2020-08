Arriva Air, l'anti Tesla: 800km di autonomia!

LA SFIDA ELETTRICA

Si chiama Lucid Motors, è una casa automobilistica americana fondata nel 2007 con sede a Newark, in California. Inizialmente realizzava solo batterie, oggi è decollata e punta a dar fastidio a un nome illustre. Come? Con Air, la nuova auto full electric in uscita a settembre, che entrerà a gamba tesa su Tesla. Berlina di lusso completamente elettrica la cui autonomia supererà addirittura gli 800 km. E qui entra in gioco Tesla, nel senso che lo "sgarbo" avrà un destinatario ben preciso: quella Model S Long Range che oggi non ha nessuno in grado di infastidirla con un'autonomia che si assesta circa su 640 km.

Anche se il modello nuovo, atteso per il 2021, promette di superare i 900 km. Sfida a colpi di tecnologia, lusso e autonomia, sfida tutta americana che non può che far bene allo sviluppo della mobilità elettrica.

Nelle varie concept di Air viste in questi anni, si parlava di un motore anteriore da 400 CV e uno posteriore da 600 CV per una potenza combinata di 1000 CV. In grado di raggiungere una velocità massima limitata a 350 km/h, Nel luglio 2017, girando sulla pista ad alta velocità del Transportation Research Center in Ohio, una versione speciale della Air raggiunse la velocità record di 378,2 km/h.

Peter Rawlinson, ceo di Lucid Motors, ha anche parlato di un suv elettrico come prossimo investimento, puntualizzando che già anzi esiste un prototipo funzionante. Rawlinson, che ha guidato lo sviluppo della Model S quando lavorava per Elon Musk, ha affermato che l'Air supererà Tesla in termini di lusso interno, accelererà da zero a 60 mph in 2,5 secondi e avrà un prezzo a partire da 100mila dollari.