Ye e Shwartzman: “Fatta la storia della Ferrari” | Kubica: “Non ho festeggiato molto”

WEC 2024

Il trio della Ferrari 499P numero 83 dopo la vittoria ad Austin

© Ufficio Stampa

“Abbiamo fatto la storia della Ferrari e siamo orgogliosi”, cosi Yifei Ye e Robert Shwartzman, piloti ufficiali del Cavallino Rampante, a due settimane dalla vittoria di Austin al volante della 499P numero 83. Due giovanissimi e un veterano, Robert Kubica: “Una bella sensazione vincere in Hypercar, ma non ho festeggiato molto. Sono fatto così, voglio sempre vincere”.

© Ufficio Stampa

La mente torna al 2008, è lui stesso a parlarne: “È un po’ un rimpianto. La mia prima vittoria in Formula 1 è stata bella, ma…”. È rimasta l’unica, GP del Canada al volante della Bmw. Da qui la consapevolezza del 39enne, che è sempre stato pragmatico: “Ad Austin ci siamo tolti una bella soddisfazione, la squadra se lo meritava dopo la delusione della 24 Ore di Le Mans”. Erano in lotta per la vittoria prima di essere fermati da un problema tecnico a quattro ore dalla fine, avendo condotto in testa ben 83 giri della classica prova endurance francese: “Finalmente tutti i pezzi del puzzle sono combaciati in America”, conclude il polacco.

© Ufficio Stampa

Per Yifei Ye anche l’orgoglio di essere stato il primo pilota cinese ufficiale Ferrari a vincere una gara: “Una soddisfazione in più, che bello vincere nello stesso giorno di Leclerc a Monza”. Per Robert Shwartzman la voglia di scrivere ancora tante pagine importanti: “Faccio parte della famiglia Ferrari da sette anni, ci sono stati bei momenti e Austin è stato uno di questi”. Futuro ancora tutto da decidere: “Vediamo”, la risposta sorridente dell’israeliano. F1 e Indycar sarebbero due opzioni. Oppure potrebbe ascoltare il “grande saggio” Kubica: “Con lui e Yifei mi sono trovato subito molto bene già in Qatar, siamo un equipaggio molto affiatato e nell’endurance è importante, per questo non cambierei”. È un consiglio per AF Corse? “No, no… Non sono nella posizione di dare consigli, ma sono contento dell’armonia che c’è in questo team”.

© Ufficio Stampa

La gialla #83 è anche in lotta per il campionato dei team privati: “Siamo tornati in corsa, certo ci piacerebbe vincerlo, ma non è il nostro primo obiettivo. Siamo in pista per provare a vincere le gare nella classifica assoluta”, il coro unanime per voce di Kubica. Un pilota AF Corse e due ufficiali Ferrari che potrebbero aiutare la 499P numero 50 di Fuoco, Nielsen e Molina che è in corsa per il mondiale piloti con Porsche e Toyota: “Siamo pronti ad aiutarli in pista se all’ultima gara ci fosse bisogno. Lo faremmo per il bene della Ferrari”. Parola di Shwartzman e cenno d’intesa di Yifei, questa è la famiglia Ferrari.