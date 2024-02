Xiaomi presenta "Human x Car x Home" anche per la vettura SU7

l'ecosistema

© ufficio-stampa In occasione di Mobile World Congress 2024 a Barcellona, Xiaomi presenta la strategia alla base nuova visione di ecosistema intelligente ‘Human x Car x Home’, che ridefinisce i confini dell'integrazione tecnologica. Xiaomi SU7, parte integrante della nuova strategia ‘Human x Car x Home’, ha debuttato sul mercato internazionale offrendo uno sguardo sulla visione pionieristica di Xiaomi, per un futuro intelligente in cui tutte le esigenze degli utenti sono perfettamente soddisfatte da un unico ecosistema smart.

Il passaggio strategico da "Smartphone x AIoT" all’ecosistema intelligente "Human x Car x Home" fa riferimento all’integrazione di dispositivi personali, prodotti per la smart home e segmento auto. Questa strategia è volta a facilitare la connettività dei dispositivi hardware, il coordinamento dei dispositivi in tempo reale, il progresso nel segmento della mobilità e la collaborazione con i partner del settore. Progettato con la visione di adattarsi alle esigenze degli utenti, questo nuovo ecosistema proattivo è concepito per adattarsi perfettamente alle necessità dell’utente, sia quelle attuali che quelle future.

Il primo prodotto di Xiaomi EV - l'attesissima Xiaomi SU7 - si posiziona come una "berlina full-size ad alte prestazioni eco-tecnologiche" che supera i limiti in termini di prestazioni, di integrazione dell'ecosistema e di ‘mobile smart space’. Oltre al design, Xiaomi ha sviluppato inoltre cinque tecnologie EV principali: E-Motor, CTB Integrated Battery, Xiaomi Die-Casting, Xiaomi Pilot Autonomous Driving e Smart Cabin. L'investimento sulla vettura è grande, Xiaomi ha speso oltre 10 miliardi di RMB nella ricerca e impiegato un team globale di oltre 3.400 ingegneri e 1.000 esperti tecnici.