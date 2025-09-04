Volvo EX60, è iniziato il countdown: sarà svelata il 21 gennaio 2026

EX60 nascerà su una piattaforma tecnologica del tutto nuova e sarà definita da soluzioni avanzate in funzione dell'efficienza energetica. Sarà prodotta con tecnologia megacasting, che consente di ridurre l'impatto del processo produttivo ottimizzando l'utilizzo delle materie prime; avrà tecnologia delle batterie cell-to-body e motori elettrici sviluppati internamente per una maggiore autonomia ed efficienza. E sarà anche la prima Volvo dotata di cinture di sicurezza multiadattive, presentate di recente. Queste le poche informazioni disponibili, l'attesa è tanta. Il countdown è iniziato.