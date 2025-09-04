Logo SportMediaset
l'ANNUNCIO

Volvo EX60, è iniziato il countdown: sarà svelata il 21 gennaio 2026

Il suv medio 100% elettrico è molto atteso sul mercato

04 Set 2025 - 01:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

C'è una data cerchiata in rosso nel calendario di Volvo: 21 gennaio 2026. È il giorno in cui la casa svedese toglierà i veli alla nuova EX60. In diretta da Stoccolma il nuovo suv elettrico si svelerà al mondo: un modello importante per il brand che anticipa un passo cruciale nella trasformazione del marchio verso una produzione unicamente elettrica.

Si tratta di un'auto fondamentale, per il successo che il SUV medio ha ormai da anni (XC60 è la Volvo più venduta di sempre) e perché andrà ad affiancare EX30, EX90 ed ES90.

EX60 nascerà su una piattaforma tecnologica del tutto nuova e sarà definita da soluzioni avanzate in funzione dell'efficienza energetica. Sarà prodotta con tecnologia megacasting, che consente di ridurre l'impatto del processo produttivo ottimizzando l'utilizzo delle materie prime; avrà tecnologia delle batterie cell-to-body e motori elettrici sviluppati internamente per una maggiore autonomia ed efficienza. E sarà anche la prima Volvo dotata di cinture di sicurezza multiadattive, presentate di recente. Queste le poche informazioni disponibili, l'attesa è tanta. Il countdown è iniziato.

