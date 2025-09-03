Arriva la Concept C: Audi svela il futuro

La tecnologia favorisce il progresso. È sempre a fianco dell’utente, ma senza divenire dominante. Le tecnologie intelligenti creano un'esperienza che fa appello a tutti i sensi, senza soluzione di continuità. Il display e il concept dei comandi di Audi Concept C seguono questa filosofia. Lo schermo centrale da 10,4 pollici fornisce informazioni rilevanti in modo estremamente intuitivo, “su misura” per ogni situazione. Complici i comandi aptici al volante e lungo la console centrale, il design sposa la funzionalità: tutto è esattamente dove ci si aspetta che sia.