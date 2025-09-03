Arriva la Concept C: Audi svela il futuro

Audi Concept C: il futuro della casa di Ingolstadt
La show car anticipa un’emozionante sportiva a due posti full electric
La Casa dei quattro anelli svela la show car Audi Concept C, sportiva a due posti full electric che incarna la nuova filosofia di design dei quattro anelli e apre la strada al futuro. La vettura si contraddistingue per la massima essenzialità, fulcro della nuova filosofia di design Audi. L’inedito volto del Brand è caratterizzato da una cornice verticale che reinterpreta l’heritage del marchio e da un’inedita firma luminosa a quattro elementi. La configurazione del tetto abbina la versatilità di una roadster alla purezza delle linee tipica di una carrozzeria monolitica in stile coupé. Ai materiali di alta qualità si accompagnano dettagli votati al minimalismo. Massima essenzialità anche in abitacolo, così da scongiurare distrazioni. Un obiettivo cui contribuiscono i comandi tattili forieri di un'esperienza straordinariamente intuitiva.
Audi Concept C è un paradigma d’essenzialità: abbina purezza delle forme, precisione e solidità. La tensione stilistica è generata dalle superfici piene intersecate da un'unica linea: l'essenza stessa dell'architettura.
Inedita cornice verticale: ispirata alla Auto Union Type C del 1936
L’intero volume della vettura trae origine dall’inedita cornice verticale che domina il frontale. Un elemento stilistico che s’ispira alla mitica Auto Union Type C del 1936 e alla terza generazione di Audi A6 (2004). Un'interpretazione moderna dell’heritage Audi in grado di valorizzare l’eleganza degli anelli. Alla possente linea di spalla si accompagnano proporzioni favorite dalla collocazione centrale della batteria. L’abitacolo si sviluppa verso il retrotreno, mentre il tettuccio rigido retrattile a comando elettrico costituisce una prima assoluta per una roadster dei quattro anelli. Caratterizzato da una struttura a due elementi, consente di abbinare la versatilità di una vettura open air alla pulizia delle linee tipica di una carrozzeria monolitica in stile coupé. Al retrotreno, la purezza delle forme si accompagna alla muscolarità delle svasature orizzontali.
Audi Concept C introduce una nuova firma luminosa a quattro elementi orizzontali. Una soluzione condivisa dai gruppi ottici anteriori e posteriori, in grado di rendere immediatamente riconoscibile la vettura. La verniciatura nella tinta “Titanium”, calda e coinvolgente, trae ispirazione dalla lucentezza dell’omonimo metallo, emblema di leggerezza e resistenza.
Atmosfera sofisticata in abitacolo: comandi tattili e purezza delle forme
Gli interni sono caratterizzati da superfici nette, d’spirazione architettonica, e da nitide forme geometriche che garantiscono una generosa abitabilità per entrambi gli occupanti, con il guidatore lievemente disassato verso il centro vettura. Realizzati in alluminio anodizzato, i comandi fisici garantiscono un’esperienza tattile indice dell’elevata qualità dell’auto e corredata dell’inconfondibile “click Audi” dal feeling aptico.
Il volante è il fulcro dell’esperienza in abitacolo di Audi Concept C: la forma rotonda, i comandi fisici e gli anelli Audi in metallo sono un emblema di precisione costruttiva. Ogni materiale contribuisce alla purezza degli interni. La palette colori, coerentemente con il design degli esterni, s’ispira al titanio con soluzioni tono su tono. L'illuminazione d'ambiente, di tipo indiretto, si avvale di gradazioni naturali che sottolineano la nitidezza delle forme.
Tecnologia non invasiva: il design sposa la funzionalità
La tecnologia favorisce il progresso. È sempre a fianco dell’utente, ma senza divenire dominante. Le tecnologie intelligenti creano un'esperienza che fa appello a tutti i sensi, senza soluzione di continuità. Il display e il concept dei comandi di Audi Concept C seguono questa filosofia. Lo schermo centrale da 10,4 pollici fornisce informazioni rilevanti in modo estremamente intuitivo, “su misura” per ogni situazione. Complici i comandi aptici al volante e lungo la console centrale, il design sposa la funzionalità: tutto è esattamente dove ci si aspetta che sia.
Pioniere del futuro: Audi Concept C introduce una nuova filosofia di design
In futuro, Audi si concentrerà su ciò che conta maggiormente: un'inconfondibile combinazione di essenzialità, tecnicità, intelligenza ed emozione. Audi Concept C costituisce la prima concretizzazione di questa nuova filosofia di design: un momento decisivo per i quattro anelli. Anticipa un futuro modello di serie e fornirà gli stilemi per molteplici vetture di domani.
In sintesi, i principi cardine della nuova filosofia di design Audi:
CLEAR – La radicale semplicità è al centro del nuovo approccio del Brand. Audi raggiunge la purezza riducendo tutto all’essenziale.
TECHNICAL – Non esiste eccellenza senza precisione. Audi si spinge oltre i confini tradizionali della tecnica e del design.
INTELLIGENT – Audi sonda gli estremi per aprire nuovi orizzonti, sfidando i confini del possibile.
EMOTIONAL – Il risultato di qualsiasi filosofia di design deve essere un'emozione. Un’interpretazione dell’understatement tale da mozzare il fiato.
