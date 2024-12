Valtteri Bottas​ saggia in pista le capacità della 33 Stradale

"Sono estremamente soddisfatto del test", racconta il pilota che aggiunge: “L’esperienza di oggi è vicina alla perfezione, che per me significa, simbiosi totale con la vettura. L’auto ti mette subito a tuo agio ed è estremamente reattia e precisa. Il feeling con la vettura è immediato, estremamente facile e divertente da comprendere, e non serve certo essere un pilota di F1 per percepirlo. Inoltre, il suo sound avvolge l’abitacolo ed è inconfondibilmente Alfa Romeo".