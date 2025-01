Un pick up speciale: l'Hoonitruck di Ken Block all'asta

Un pick up da oltre un milione di euro. Stiamo parlando del’iconico Hoonitruck usato dal compianto Ken Block nei celebri video Climbkhana two e Gymkhana ten. Ford F150 custom del 1977, la macchina con cui il pilota funambolo, scomparso il 2 gennaio 2023, ha imparato a guidare. Ma scordatevi il modello originale. A metterci mano il team hoonigan con una elaborazione estrema: sotto il cofano il motore “preso in prestito” dalla Ford GT allestita per la 24 Ore di Le Mans. EcoBoost V6 biturbo da 3,5 litri che eroga oltre 900 cavalli.