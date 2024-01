Toyota, la nuova GR Yaris: ora anche con il cambio automatico

anteprima mondiale

La nuova sportiva giapponese ha fatto il suo debutto mondiale a Tokyo

Toyota, svelata la nuova GR Yaris





























1 di 16 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Agile, compatta e ancora più sportiva: Toyota ha svelato al mondo la nuova GR Yaris. Debutto al Tokyo Auto Salon per la vettura che presenta miglioramenti tecnici, di design e costruttivi che promettono di offrire un'esperienza di guida ancora migliore. Più potenza e più coppia, ma la vera novità è l'introduzione del cambio automatico diretto GAZOO Racing Direct Automatic Transmission a otto marce con standard di velocità di cambiata da competizione, disponibile su richiesta.

La potenza è stata aumentata di 19 CV e il guidatore può contare su ulteriori 30 Nm di coppia, con valori massimi che passano da 261 CV e 360 Nm a 280 CV e 390 Nm.

La leggera carrozzeria della GR Yaris è stata resa ancora più rigida con un aumento di circa il 13% delle saldature a punti e l'applicazione di circa il 24% in più di adesivo strutturale. Di conseguenza, la risposta all'imbardata della vettura, il feedback dello sterzo e la sensazione di aderenza sono stati migliorati, migliorando quello che era già un telaio rigido e altamente gratificante.

La piattaforma è stata progettata appositamente per la vettura, combinando la sezione anteriore della struttura GA-B della Yaris e una nuova parte posteriore realizzata con la piattaforma GA-C di Toyota.

I sistemi sospensivi, leggeri ma rigidi, sono stati confermati – all’anteriore MacPherson e doppi bracci oscillanti al posteriore – ma sono state apportate modifiche in risposta al feedback dei piloti GAZOO RACING. L'aggiunta di bulloni extra per fissare gli ammortizzatori anteriori alla carrozzeria mitiga i disallineamenti che possono verificarsi quando la boccola superiore si deforma durante la guida intensa. Anche le molle anteriori e posteriori sono state messe a punto per prestazioni ottimali e un migliore controllo della maneggevolezza.

All'interno della GR Yaris sono state apportate modifiche significative per conferire all'abitacolo del guidatore un aspetto sportivo, con un design fedele ai principi "driver first" che definiscono la vettura. La nuova GR Yaris sarà in vendita nella prima parte del 2024.