Lotito: "Inzaghi in Arabia? Storie di una morte annunciata"

Cluadio Lotito ha parlato a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2025/2026. Il presidente biancoceleste è stato stuzzicato principalmente sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter: "Sorpreso da Inzaghi in Arabia? Io non esprimo giudizi sul comportamento delle persone… Storie di una morte annunciata". Qualcuno ha accostato l'addio di Simone al nerazzurro a quanto aveva fatto quattro anni fa con la Lazio, ore che Lotito ha ripercorso: "La considerazione fu fatta la notte successiva ad una cena, avevo già siglato il contratto e lui avrebbe dovuto apporre la firma. Poi la notte gli ha portato consiglio… Oggi è in Arabia col contratto". Infine la domanda se ci fosse stato un confronto con Marotta sul caso Inzaghi: "Non gli ho detto nulla. Il problema è che quando uno parte e deve vincere il triplete e poi non vince nulla… Come noi, eravamo proiettati all'Europa League e poi non abbiamo vinto nulla".