The Ice: tutto pronto a St. Moritz per il concorso d'eleganza

Torna The Ice: sabato 26 febbraio nella splendida cornice di St. Moritz si terrà il famoso concorso d'eleganza internazionale. Sul lago ghiacciato dell'Engadina, immersi nella neve, le migliori macchine della storia dell'auto sfileranno in un paesaggio unico. La formula del Concours d'Elegance - ricordano gli organizzatori di The ICE - nasce negli Anni '20 come una sorta di sfilata di moda per automobili in cui i vari carrozzieri mostravano le loro creazioni ai potenziali clienti.