Renault R5, macchina iconica che è pronta a rivivere

LA STORIA

La casa francese rispolvera il mito in chiave elettrica

Renault R5, auto iconica



























Chiudete gli occhi e pensate a Renault: impossibile non visualizzare le forme della R5, sicuramente l'auto più iconica prodotta dalla casa francese. Nata nel 1971 per più di 20 anni è stata sognata dai giovani di mezza Europa. Stilisticamente perfetta grazie alla penna di Michel Boué: equilibrio stilistico tra praticità, simpatia e una certa dose di dinamismo. Grande successo con oltre 5,5 milioni di R5 prodotte in 12 anni. Cinquantatre anni dopo il mito della R5 è pronto a rivivere: il brand transalpino, infatti, nel 2024 è pronto al lanciare la nuova R5 full elettric.

Renault con R5 ha praticamente creato il concetto di utilitaria: auto accessibile pensata sia per i giovani che per il pubblico femminile. Ideale per muoversi in città, tre porte e innovativa a livello stilistico. Sulla R5, infatti, hanno debuttato per la prima volta i paraurti di plastica. Ottima anche da guidare grazie al passo lungo, nonostante le dimensioni, che l'hanno lanciata anche nello sport, in pista e nei rally. Un mix vincente.

Auto che in breve tempo si è imposta sul mercato e per oltre 10 anni ha continuato a riscuotere successo. Dalla Francia alla conquista dell'Europa grazie al prezzo contenuto. Progetto 122 subito apprezzato grazie alla campagna marketing "Je suis la Renault 5, prenez mon volant". "Sono la Renault 5, mettetevi al volante" e 1.920 vetture di colore arancione o verde mela, decorate con occhi sui fari e adesivi sulle portiere, furono esposte nelle concessionarie.

Nell’anno del suo lancio, la Renault 5 si classificò al 2° posto tra le auto più vendute in Europa, subito dopo la Fiat 127. Forte di questo successo, vennero presto lanciate nuove versioni per conquistare numerosi clienti. Dal 1975, con la versione spagnola denominata “Siete”, la Renault 5 salì così sul gradino più alto del podio e, l’anno seguente, divenne la Renault più venduta all’estero. Nel 1980 la versione a 5 porte fu la seconda vettura più venduta al mondo.