Poltu Quatu Classic 2022, ci siamo: al via il 7 luglio

SETTIMA EDIZIONE

Oltre cinquanta auto d’epoca e super sportive di grande pregio

Dal 7 al 10 luglio, un giorno in più rispetto alle precedenti edizioni, sfileranno sulle strade della Costa Smeralda autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane ed europee. Quest'anno, il Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic ha fatto segnare il tutto esaurito, a conferma del crescente apprezzamento dei partecipanti e dei media specializzati. Poltu Quatu Classic oltre a essere uno degli eventi mondani di maggior rilievo e certamente il più atteso dell'estate motoristica della Costa Smeralda, è uno dei due soli, selezionatissimi, concorsi di eleganza italiani riconosciuti a livello internazionale dalla FIVA (l’altro è il Concorso d’Eleganza Villa d'Este). © ufficio-stampa

I partecipanti trascorreranno un lungo weekend nei luoghi più glamour della Sardegna, come il Phi Beach, per il New York Times uno dei top club mondiali, dove vivere il "miglior tramonto della Costa Smeralda", la spiaggia di Capriccioli, resa celebre dal film "007 la spia che mi amava", il Country Club Li Neuli, la Promenade du Port e la piazzetta di Porto Cervo, l'antico borgo di San Pantaleo e la meravigliosa Poltu Quatu, la perla nascosta della Costa Smeralda divenuta ormai celebre nel panorama del Jet Set Internazionale.

L'autorevolissima Giuria del Concorso sarà presieduta per il quinto anno consecutivo da Paolo Tumminelli, Professore universitario e storico dell'automobile, autore di un metodo di valutazione che ha attirato l'attenzione dei più blasonati Concorsi d'Eleganza mondiali. Con lui a giudicare tutte le auto in Concorso e ad assegnare il Best of Show 2022 ci saranno Luciano Bertolero (Fondatore di Auto Classic e grande esperto Ferrari), Tiddo Bresters (Presidente della FIVA), Alberto Scuro (Presidente dell’ASI), Mariella Mengozzi (Direttore del Museo Nazionale dell'Automobile), Ulrich Knieps (ex Direttore di BMW Classic), Valentino Balboni (leggendario Collaudatore Lamborghini), Carlo Di Giusto (Vice Direttore di Autoltaliana, Ruoteclassiche e Youngtimer), Emmanuel Bacquet (Comitato di selezione di Villa d’Este), Alberto Vassallo (Fondatore di Car and Vintage), J. Philip Rathgen (Ceo di Classic Driver), Shinichi Ekko (Presidente Maserati Club Giappone), Shayan Bokaie (Chief Content Strategist di Marqued), Gaby von Oppenheim (Editrice di Octane Germania), Enrico Renaldini (Pr di Gare d’Epoca), e Laura Kukuk (Giurata a Villa d’Este 2022).

Il patron del Concorso, Simone Bertolero, presenterà l'evento a bordo della sua mitica Fiat 500 Jolly Ghia, la "spiaggina" preferita per le estati glam dai protagonisti del jet set internazionale, come l'Avvocato Agnelli e Aristotele Onassis. E come sempre, sarà affiancato dalla giornalista Savina Confaloni, famosa anchor woman e reporter automotive e lifestyle.

Quest'anno, sono sette le classi del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic:

PEACE & LOVE: la risposta ai bisogni del mondo

SEX ON THE BEACH: un cocktail di spiaggine uniche

FERRARISSIMA 75: festeggiando l'anniversario di un mito

SUPERCAR: le più iconiche auto sportive di ogni era

RALLY QUEEN: dal Campionato del mondo Rally alla Costa Smeralda

SOMETHING SPECIAL: reinterpretazioni di una leggenda

Infine l'immancabile classe LA DOLCE VITA dedicata alle auto protagoniste degli anni '50 e ‘60, vedrà la partecipazione dell'esemplare originale della Lancia Aurelia B24 guidata da Vittorio Gassman nell'iconico film di Dino Risi, "Il Sorpasso".

Tra le curiosità dell'edizione 2022 vogliamo citare la presenza dello skipper e Team Director di Luna Rossa – Prada Pirelli Max Sirena, che sarà al volante di una Dune Buggy Meyers Manx molto speciale, e del pilota Erik Comas, che parteciperà al Concorso nella classe Rally Queen con una Lancia 037 (il campione francese ha corso in Formula 1 per la Scuderia Larrousse, il team creato da Gerard Larrousse vincitore del trofeo Best of Show di Poltu Quatu Classic nel 2020 con la Porsche 917K "Psichedelica"). Garage Italia Customs ha scelto proprio Poltu Quatu Classic per il debutto dinamic della Spider Duetto Hybrid, recentemente presentata a Milano durante l'ultima Design Week. Lo sponsor Pirelli premierà la vincitrice della Classe Rally Queen con il celebre "Pirelli Pole Position Award", la wind tunnel tyre normalmente assegnata ai piloti che conquistano la pole position nella massima serie automobilistica mondiale. Durante i giorni di Poltu Quatu Classic, nella hall del lussuoso Grand Hotel Poltu Quatu, in virtù della partnership con il Museo Nazionale dell'Automobile, sarà esposta una delle più importanti monoposto Ferrari, la 246 F.1 con cui Mike Hawthorn conquistò il Campionato Mondiale nel 1958. E’ atteso in Sardegna anche Alois Ruf, il fondatore della celebre casa automobilistica tedesca sarà al volante della spettacolare Ruf CTR 3 del 2009 e sfreccerà per le strade della Costa Smeralda in compagnia di altri due rari modelli Ruf, di cui uno affidato alla giovanissima figlia Aloisa.

Gli hashtag del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic sono sempre #PoltuQuatuClassic e #MakeLaVitaDolceAgain