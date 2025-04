Lamborghini Temerario, il "battesimo di fuoco" a Misano

Il raggiungimento degli altissimi regimi di rotazione deriva anche dall’adozione di soluzioni tecniche derivate dal mondo delle competizioni, quali l'albero motore piatto, che assicura un ottimale comportamento fluidodinamico consentendo un ordine di accensione uniforme tra le due bancate e un sound tanto unico quanto coinvolgente. Le bielle in titanio, grazie alle eccellenti proprietà del materiale in termini di robustezza e leggerezza, consentono di ridurre peso e masse rotanti, inoltre sono stati progettati bilancieri a dito rivestiti in DLC (Diamond Like Carbon), materiale che ne incrementa la durezza e dunque la resistenza, rendendoli adatti a tollerare regimi fino a 11.000 giri/min.